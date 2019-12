Am Samstag, 7. Dezember, findet um 14 Uhr im Best Western Plus Kurhotel die vorweihnachtliche Feier des VdK-Ortsverbandes Bad Staffelstein statt. Hierzu lädt der Ortsverband Bad Staffelstein alle Mitglieder ein, um miteinander einige Stunden in besinnlicher Runde verbringen zu können. Wer einen Beitrag hierzu leisten möchte, kann sich beim Vorsitzenden unter Telefon 09573/6563 melden. Willkommen sind auch Bekannte und Freunde. red