Vorweihnachtliche Feier beim VdK Burgkunstadt

Am Samstag, 7. Dezember, findet ab 16 Uhr im Gasthaus "Zum Anker" in Weidnitz die vorweihnachtliche Feier des VdK -Ortsverbandes Burgkunstadt statt. Hierzu ergeht Einladung an alle Mitglieder, Familienangehörige und Freunde des VdK. Nach dem offiziellen Teil werden langjährige VdK-Mitglieder geehrt sowie den fleißigen Sammlern der Haussammlung "Helft Wunden heilen" gedankt. Wegen der besseren Planung des Abendessens wird um verbindliche Anmeldung bei der Vorsitzenden Sylvia Heib oder der Vertreterin der Frauen, Irene Reinhardt, gebeten. Die kranken VdK-Mitglieder, die nicht zur Weihnachtsfeier kommen können, werden von den Vorstandsmitgliedern besucht und erhalten ein kleines Weihnachtsgeschenk. Es wird um Mitteilung der Angehörigen gebeten; Anmeldung bei Sylvia Heib, Telefonnummer 09572/2887, oder bei Irene Reinhardt unter der Telefonnummer 09572/9399. she