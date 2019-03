Vorwartsfehler kommt teuer

Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Montagmittag kurz nach 11.30 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Moosstraße ereignete. Eine 73-jährige Autofahrerin missachtete dort das Rotlicht der Ampel und krachte im Kreuzungsbereich in den Peugeot eines Vorfahrtsberechtigten. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.