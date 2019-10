Vorverkauf startet im November

Gute Stimmung herrschte beim ersten Ausstellertreffer zur Rennsteigmesse 2020, die am 25. und 26. April 2020 stattfinden wird.

Schaufenster

Gemeinschaftsvorsitzende Gabriele Weber und der Vorsitzende der Arge Rennsteig, Bürgermeister Peter Klinger, haben dazu in die Teuschnitzer Schulaula eingeladen. Die Rennsteigmesse sei ein Schaufenster für die Wirtschaft. Unternehmen und Gewerbetreibende haben hier die Möglichkeit, sich und ihre Produkte zu präsentieren.

Darüber hinaus sei sie aber auch eine ideale Plattform, um mit potenziellen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, so Weber.

Beim Treffen wurden die Aussteller vom Messe-Organisator Edgar Rebhan mit allen Informationen versorgt. "Wir können uns über aktuell 75 Aussteller im Messezelt, auf dem Freigelände und in der Grundschule auf über 1800 Quadratmetern Ausstellungsfläche freuen", so Rebhan.

Vorverkaufsstellen

Der Verkauf beginnt am Montag, 4. November und endet am Freitag, 24. April 2020, an folgenden Vorverkaufsstellen (jeweils zu den Öffnungszeiten): Stadt Ludwigsstadt: Rathaus und Schiefermuseum; Gemeinde Steinbach a. Wald: Rathaus und Raumdesign Trinkwalter e.K.; Markt Tettau: Rathaus; Stadt Teuschnitz: Rathaus und Tautz Schreib- und Textilwaren; Gemeinde Reichenbach: Rathaus; Gemeinde Tschirn: Rathaus red