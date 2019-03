Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für das Passionsoratorium "Golgatha - ein musikalischer Kreuzweg" von Michael Lippert, das am Samstag, 13. April, um 20 Uhr in der Bayreuther Ordenskirche St. Georgen aufgeführt wird, hat begonnen. Karten gibt es an der Theaterkasse Bayreuth (Telefon 0921/69001), im Kircheneck an der Stadtkirche (0921/78696505), im Pfarramt St. Georgen (0921/87110511) und über okticket.de.

Mitwirkende sind die Kantoreien Bayreuth St. Georgen und Gefrees sowie die Hofer Symphoniker, die Leitung hat Kirchenmusiker Michael Lippert. Den Part des Solisten in der Rolle des Christus übernimmt der Bassbariton Michael Wolfrum. An der Orgel ist Dorothea Weser aus Hof zu hören. Sprecher ist Pfarrer Martin Bachmann. Für die Lichtregie sorgt Matthias Lippert aus Berlin. red