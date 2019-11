Vorverkauf gestartet

Für die Calderón-Spiele Bamberg 2020 hat das E.T.A.-Hoffmann-Theater den Kartenvorverkauf gestartet. Premiere ist am Samstag, 27. Juni um 20.30 Uhr in der Alten Hofhaltung Bamberg. Auf dem Programm steht Molières Komödie "Die Schule der Frauen" unter der Regie von Isabel Osthues. Weitere Termine am 28. Juni, 1., 2., 3., 4., 05., 8., 14., 15., 16., 17., 18. Juli. red