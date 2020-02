Vorverkauf für Theaterkomödie startet

Ende März werden Theaterfans ihr "Blaues Wunder" im Pfarrheim Kirchehrenbach erleben: Der Gastwirt und Jäger Helmut stößt eines Abends auf der Jagd auf einen sonderbaren Zeitgenossen. Er ist komisch angezogen und spricht zunächst kein Wort. Helmut nimmt ihn mit nach Hause und löst damit ein mittleres Beben aus: denn "Allmächt", so heißt der Unbekannte inzwischen, kommt von einem anderen Stern. Die Walberla-Bühne Kirchehrenbach lädt ein. Aufführungen: Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr; Sonntag, 22. März, um 15.30 Uhr; Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr; Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr. Einlass ist je eine Stunde vorher. Karten im Vorverkauf gibt es ab heute im "Schnapsstodl" in Kirchehrenbach; auch an der Abendkasse sind noch Karten erhältlich. red