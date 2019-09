Vorverkauf für "Struwwelpeters Vater"

Wer kennt den "Struwwelpeter" nicht aus seiner Kindheit? Das beliebte, oft einschüchternde, umstrittene Bilderbuch ist ein unverwüstlicher Bestseller. Doch wer war sein Verfasser Dr. Heinrich Hoffmann? Was schrieb er noch? Genau am 125. Todestag des Arztes, Psychiaters und Autors gibt Martin Neubauer einen Einblick in dessen Leben und Werk. Die Entdeckung eines feinsinnigen Charakters und liebenswerten Humoristen steht an, zugleich sind köstliche "Struwwelpeter"-Parodien zu hören. Plätze für "Struwwelpeters Vater" am Freitag, 20. September, um 20 Uhr im Brentano-Theater gibt es unter der Telefonnummer 0951/54528. red