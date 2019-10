Vorverkauf für Silvesterparty

Am Dienstag, 31. Dezember, beginnt in der Kisssalis Therme ab 19.15 Uhr wieder die Kisssalis-Silvesterparty mit Buffet, Live-Musik von "Melly & Clyde", großem Feuerwerk und Mitternachtssnack und -sekt. Statt Abendgarderobe trägt man Badehose oder Bikini, und das Feuerwerk zum neuen Jahr kann man vom warmen Außenbecken aus bewundern. Thermenlandschaft und Saunapark haben bis 2 Uhr geöffnet. Der Kartenvorverkauf in der Kisssalis Therme startet am 15. Oktober - bei Beratung & Verkauf (täglich von 9 bis 18 Uhr), an der Kasse (täglich 9 bis 22 Uhr, Fr. und Sa. 9 bis 24 Uhr), unter Tel.: 0971/ 121 800 21 und im Internet: www.kisssalis.de/shop . sek