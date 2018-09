Vorverkauf für Kinderkonzerte beginnt

Ein musikalischer Herbst erwartet die Kids im Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen. Zwei Kinder-Konzerte, geeignet für die ganze Familie, stehen auf dem Programm. Die Kizz-Rocker lassen am Sonntag, 7. Oktober, im Discosaal im Jukuz die Wände wackeln. Es werden eigene Songs, etwa von der aktuellen CD "Das Pfuh", gespielt, aber auch bekannte Kinderlieder modern und rockig interpretiert. Einlass ist ab 13.30 Uhr, die Kizz-Rocker stehen ab 14 Uhr auf der Bühne. "herrH", der von der Zelttheater-Woche schon bekannt ist, steht am Sonntag, 4. November, mit seinem Kinder-Mitmach-Konzert auf der Jukuz-Bühne. An diesem Tag öffnet das Jukuz ab 14.45 Uhr seine Türen, Konzertbeginn ist um 15 Uhr. Bevor "herrH" loslegt, wird eine Gruppe des Tanzstudios Drosd-Tessari ihr Können präsentieren. Karten gibt es ab Montag, 24. September, im Jukuz oder im Büro der Stadtjugendarbeit, Rathausplatz 1 ( Zimmer 22/23) im Vorverkauf. sek