Vorverkauf für die Theateraufführungen

Die Theatergruppe Breitenbach-Mitgenfeld führt das Lustspiel "Junggesellenabschied" von Regina Rösch auf. Spieltermine sind am Freitag, 22. März, Samstag, 23. März, Sonntag, 24. März, Freitag, 29. März, und Samstag, 30. März, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 31. März, um 13.30 Uhr. Kartenvorverkauf ist am Samstag, 9. März, von 9 bis 13 Uhr und am Sonntag. 10. März, von 11 bis 13 Uhr in der Alten Schule in Breitenbach. sek