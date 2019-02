Vorverkauf für die Oldie-Night

Der Kartenvorverkauf für die Oldie-Night des TSV Münnerstadt in der Münnerstädter Mehrzweckhalle am Samstag, 2. März, läuft noch bis Ende Februar. Es spielen die Bands "Bodygards" and "Firestones". Die Karten sind erhältlich in Münnerstadt bei Elektro Schilling und Elektro Schlegelmilch. red