Vorverkauf für die Fosenochtssitzungen

"So ein heißer Sommer" lautet das Motto der Bukedröder Fosenochtssitzungen am Samstag, 23. Februar, und Samstag, 2. März, am "Dorfstrand" im Schützenhaus Zahlbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es am Samstag, 16. Februar, ab 9 Uhr, im Edeka Rhön-Center. sek