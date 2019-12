Vorverkauf für die bunten Abende

Der FC Einigkeit Rottershausen veranstaltet am Samstag, 1., Freitag, 7., und Samstag, 8. Februar, seine bunten Abende. Kartenwünsche nehmen bis Samstag, 11. Januar, Sebastian Werner, Obere Dorfstraße 21, und Christoph Herbst, Rainstraße 21, entgegen. Sie können auch per E-Mail an den FC Rottershausen gerichtet werden: bunterabend.rottershausen@gmx.de . Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 19. Januar, ab 16 Uhr im Sportheim Rottershausen statt. An diesem Termin müssen alle vorbestellten Karten abgeholt werden. sek