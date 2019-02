Vorverkauf für die Büttenabende

Der Kartenvorverkauf für die Großenbracher Büttenabende, die am Freitag, 22., und Samstag, 23. Februar, um 19.33 Uhr, in der Zehnthalle in Aschach stattfinden, wird vom Bücher Pavillon Bad Bocklet übernommen. Die Karten sind dort Montag, 11. Februar, bis Donnerstag, 21. Februar, zu den Öffnungszeiten, Montag bis Freitag, von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, von 8 bis 13 Uhr, erhältlich. sek