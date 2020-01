Modlos 09.01.2020

Vorverkauf für den Büttenabend

Der Vorverkauf für den Büttenabend des Musik- und Sportvereins Modlos findet am Freitag, 17. Januar, ab 19 Uhr in der alten Schule in Modlos statt. Der Büttenabend ist am Freitag, 14. Februar, ab 19.3...