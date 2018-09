Vorverkauf für "das Eich" läuft

"Das Eich" wird in seinem neuen Programm den alltäglichen Wahnsinn einmal mehr gemeinsam weglachen, und zwar in der Sporthalle des TSV am Samstag, 6. Oktober. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt's bei Helmut Meyer, Neidaer Weg 3, in Meeder oder unter Telefon 09566/1653. red