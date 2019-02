Vorverkauf für das Dorftheater

Alle zwei Jahre findet in Oberbach das Dorftheater statt. In diesem Jahr werden sechs Aufführungen präsentiert, nämlich am 15., 16. und 17. März sowie am 22., 23. und 24. März. Der Kartenvorverkauf findet am kommenden Sonntag, 24. Februar, um 14 Uhr im Haus des Gastes statt. Restkarten sind ab 25. Februar bei Lebensmittel Plobner erhältlich. Mit dem Erwerb der Eintrittskarte wird ein Sitzplatz zugewiesen. Einlass zu den Aufführungen ist jeweils ab 19 Uhr. sek