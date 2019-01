Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle Interessenten zur Vortragsveranstaltung für Senioren "So schützen Sie sich vor unseriösen Haustürgeschäften! Vorsicht, falscher Enkel!" ein. Als Referent konnte Christian Wollinger von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Oberfranken gewonnen werden. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. Februar, um 13.30 Uhr im Lehrsaal im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten statt. Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein und Kaffeetrinken. Ein kleiner Unkostenbeitrag wird erhoben. Es ist eine Voranmeldung bei der BBV-Geschäftsstelle Kronach, Telefon 09261/60670, erforderlich. red