Vortragsthema: "Das Leben entrümpeln"

Mit dem Thema "Das Leben entrümpeln - Gedanken vom Wegwerfen und Behalten" beschäftigt sich eine Vortragsveranstaltung der evangelischen Frauenhilfe am Dienstag, 10. April. Katrin Karban-Völkl, Buchautorin und Religionspädagogin aus Kemnath, wird dabei deutlich machen, warum es vielen Menschen schwerfällt, im Keller, Speicher und auf dem Dachboden aufzuräumen. Die Referentin wird erläutern, inwieweit sich Ordnung in Räumen auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Den Ausführungen schließt sich ein gemütliches Beisammensein an. Damit genügend Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen, möchten sich Nichtmitglieder bei Erika Fürst vom Leitungsteam, Telefon 09572/1263, anmelden. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Saal des Kreuzberg-Gemeindezentrums. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, setzt sich mit Helga Müller, Telefon 09572/9764, in Verbindung. bkl