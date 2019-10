Die Freie evangelische Gemeinde Coburg am Max-Böhme-Ring 8 lädt von Sonntag, 6., bis Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. Oktober, um 16.55 Uhr zu einer Vortragsreihe zum Thema "Sehnsucht" ein. Die Vortragsabende legen den Schwerpunkt auf die tiefen Sehnsüchte wie die nach Sinn im Leben. Die Diplom-Psychologen Bernd und Alexandra Hildner leiten die Abende und stehen am Ende jeweils für Gespräche zur Verfügung. Weitere Infos unter www.fegc.de. red