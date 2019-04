Vortragsreihe startet mit dem Thema Ostern

Die Diakoniestation Gräfenberg startet mit ihrer Vortragsreihe in Gößweinstein in den Frühling: Am Mittwoch, 17. April, dreht sich alles um das Thema Ostern. Beginn ist um 15 Uhr im Haus St. Elisabeth in der Viktor-von-Scheffel-Straße 38. Alle Interessierten sind willkommen und dürfen sich auf eine kleine Osterüberraschung freuen. red