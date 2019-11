Vortragsreihe in der Christlichen Gemeinde

Die Christliche Gemeinde (Jäckstraße 33) lädt zur Überkonfessionellen Christlichen Vortragsreihe. Der erste Vortrag zum Thema "Bleibendes Glück - auch heute noch?" findet am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr statt, der zweite Vortrag "Reicht es aus, religiös zu sein?", beginnt um 19.30 Uhr am Samstag, 16. November. Am Sonntag, 17. November, um 10.45 Uhr sind alle zur Predigt eingeladen. Referent ist Thomas Diehl. Der Eintritt ist frei. red