Vortragsreihe beim Foto-Creativ-Kreis

Der Foto-Creativ-Kreis Ebern startet in das Jahr 2020 mit einer Vortragsreihe in seinen Clubräumen. Mario Kern aus Weitramsdorf, gebürtiger Eberner und Leiter der Fotogruppe Staffelstein, wird sich laut Mitteilung des Vorsitzenden Steffen Schanz an mehreren Dienstagen in den kommenden Wochen jeweils um 19.30 bei den Clubabenden fotografische Themen anpacken. Am morgigen Dienstag, 18. Februar, geht es um Belichtungsmessung (Verschlusszeiten, ISO-Werte, Lichtwertkorrekturen. Eine Woche später, am Dienstag, 25. Februar, wird das RAW-Format erklärt und fotointeressierte Besucher erfahren, wie man Sterne und Milchstraße fotografieret. Am Dienstag, 3. März, erklärt Kern, wie man Panoramen herstellt, was unter HDR zu verstehen ist und wie Zeitraffer geht. Am Dienstag, 31. März, geht es in einem weiteren Vortrag um die Kraft der Einfachheit. "Mach es passend" lautet das Thema, bei dem auch verschiedene Objektive, Aufsteckblitz und Filter angesprochen werden. Die Räume des Fotoclubs findet man in Ebern in der Fuchsenpassage hinter dem Frankenweinlokal. red