Vortragsnachmittag der Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfegruppe und die Kontaktstelle Selbsthilfe der Stadt Coburg laden am Freitag, 29. November, von 15 bis 17 Uhr zu einem Vortragsnachmittag mit dem Thema "Verlassene Großeltern - mit Kontaktabbrüchen umgehen" ins Foyer der Wohnbau ein. Als Referentin spricht Aybike Soybaba von der "Bundesinitiative Großeltern" das Thema aus der Sicht einer betroffenen Großmutter an und erläutert den Zuhörern, welchen Weg sie gegangen ist. Der Kinder- und Jugendtherapeut Dieter Schwämmlein wird anschließend das Thema aus der Sicht des Therapeuten beleuchten. Als dritte Referentin wird Sylvia Gebhart die Mediation als mögliche Lösungsmöglichkeit in einem familiären Konflikt mit einem Kontaktabbruch vorstellen. red