Vortragsabend: "Zerbricht Europa?"

Statt eines Stammtisches lädt der SPD-Ortsverein Bischberg Interessierte und Mitglieder zum ersten Vortragsabend des Jahres ein. Am heutigen Mittwoch spricht ab 19 Uhr Simon Moritz (Kulmbach) über das Thema "Zerbricht Europa? Die EU vor den Schicksalswahlen am 26. Mai". Die Veranstaltung findet im Sportheim des FC Bischberg (Nebenzimmer des Häusla) statt. Inhaltlich wird es um die Themen "Brexit" sowie "Finanzen der EU" und weitere interessante Europa-Aspekte gehen, teilen die Veranstalter mit. Eine angeregte Diskussion dürfte sich anschließen, zumal die politische Denkrichtung auf der Insel unklar und das Verhalten der EU-Regierungschefs in der Frage des Austrittsdatums uneinheitlich zu sein scheint. red