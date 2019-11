Vortragsabend im Pfarrgemeindehaus

Zum Thema "Globale Aktien im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Niedrigzins" wird am Dienstag, 12. November, Fondsmanager Norbert Faller im Pfarrgemeindehaus Adolph Kolping, Gräfenberger Straße 2 b in Neunkirchen am Brand, sprechen. Veranstalter ist die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich beim Kundencenter der Bank unter der Telefonnummer 09131/781-725. red