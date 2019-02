Wolfgang Müller-Judex spricht am Dienstag, 12. Februar, im Rahmen des zweiten "Gesundheits-Cafés" im Mehrgenerationenhaus zum Thema "Jetzt an später denken und rechtssicher vorsorgen - die Patientenverfügung". Mit einer Patientenverfügung kann man effektiv vorsorgen. Es ein Irrtum zu glauben, man benötige die Patientenverfügung erst im Alter. Das Gegenteil sei der Fall, denn die Möglichkeit, zu verunglücken oder zu erkranken, besteht in jedem Alter. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, sobald die Plätze belegt sind, beginnt der Vortrag. Bei großer Resonanz ist eine Wiederholung geplant. sek