Vortrag zur Städtepartnerschaft

Höchstadt hat seit 2003 eine Städtepartnerstadt mit der russischen Stadt Krasnogorsk vor den Toren Moskaus. Dort war eines der größten Kriegsgefangenenlager des Zweiten Weltkriegs. Nur durch Zufall wurde kürzlich bekannt, dass damals in Krasnogorsk in einem abgetrennten Bezirk auch deutsche Spezialisten für Optik mit ihren Familien lebten. Sie waren im Herbst 1946 in einer vom sowjetischen Militärgeheimdienst geplanten Aktion aus der sowjetisch besetzten Zone - Höchstadt lag in der US-Zone - zusammen mit Raketen- und Chemieingenieuren in die UdSSR deportiert worden. Durch Recherchen in Jena (Zeiss-Jena) und in Krasnogorsk ist es auch durch Interviews mit Deutschen und Russinnen nun möglich, diese kaum bekannte Periode der Nachkriegsgeschichte am Dienstag, 28. Mai, vorzustellen. Los geht es um 19 Uhr im "Chill out" in der Fortuna-Kulturfabrik, Eintritt frei. Als Gast kommt Kristina Goethel aus Thüringen . Sie war als Kind von 1946 bis 1952 mit ihren Zeiss-Jena-Eltern nach Krasnogorsk deportiert. red