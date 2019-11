Vortrag zur Pflanzenvermehrung

Der Obst- und Gartenbauverein Kronach lädt am kommenden Dienstag, 12. November, zum Fachvortrag "Pflanzen selbst vermehren - gewusst wie" ein. Referent ist Thomas Neder, Kreisfachberater im Landratsamt Coburg. Seit jeher haben die Gärtner der berühmten Gartenanlagen ihre Pflanzen zum allergrößten Teil selbst vermehrt, nur ist dieses Wissen heute oft in Vergessenheit geraten. Es gibt verschiedene Methoden: vom einfachen Teilen einer Blütenstaude bis hin zur Stecklingsvermehrung, Aussaat, Veredlung und vielen weiteren. Eingeladen sind interessierte Mitglieder, Gäste sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte "Klosterkeller". red