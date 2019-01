Vortrag zur Jungsteinzeit

Dank der Unterstützung durch die Gesellschaft für Archäologie in Bayern ist dem Historischen Verein im Landkreis Haßberge ein besonderes Veranstaltungsangebot gelungen: Der in Fachkreisen bekannte Spezialist für die Jungsteinzeit, Joachim Pechtl, hält am Dienstag, 5. Februar, ab 19 Uhr im alten Rathaus in Hofheim, Marktplatz 5, einen Vortrag zur Ankunft und frühen Ausbreitung der sesshaften Lebensweise in Bayern. Joachim Pechtl zeichnet sich, wie der Historische Verein erläutert, durch eine leicht verständliche Vortragsweise aus, die auf den interessierten Laien zugeschnitten ist. Lange galt Bayern als Agrarstaat und noch heute ist das bäuerliche Element zentraler Bestandteil der kulturellen Identität. Die Anfänge hiesiger Landwirtschaft reichen aber rund 7500 Jahre zurück. Dank der neuen Lebensweise konnten diese Gemeinschaften eine enorme Dynamik entfalten, so dass die bäuerliche Zivilisation geradezu mit einem kulturellen Paukenschlag begann. Der Vortrag dürfte laut Vereinsangaben nicht nur für Landwirte und "Vorgeschichtler" so manche Überraschung bringen. Vereinsmitglieder haben freien Zutritt; von Gästen werden drei Euro erbeten. red