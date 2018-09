Vortrag zur Flash-Glukosemessung

Das erste Diabetikertreffen nach der Sommerpause findet am Montag, 10. September, im Caritashaus in der Hartmannstraße 2a statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. An diesem Abend referiert Diplombiologin Silke Laupert zum Thema Flash-Glukosemessung, also Zuckermessung ohne Blut. Zu diesem Vortrag sind auch interessierte Nichtmitglieder der Gruppe eingeladen. Außerdem gibt es für den Halbtagesausflug zum Kräutermuseum in Abtswind noch freie Plätze. Weitere Auskünfte zu beiden Veranstaltungen erteilt Magda Bezold unter Tel.: 09734/601. sek