Ob Erd- oder Urnenbestattung, ob Kauf einer Grabstätte oder Friedwald. Der Herbstvortrag der Katholischen Männergemeinschaft St. Georg Burk zum Thema "Begräbniskultur im Wandel" nimmt sich in Vortrag und Gespräch dieses Themas an. Reiner Sörries, evangelischer Theologe sowie Professor für Christliche Archäologie spricht dazu am Montag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Dreikönigsheim Burk, Kirchplatz 2. red