Burk vor 15 Stunden

Vortrag zum Thema "Schmerz lass nach"

Der Seniorenkreis Burk lädt am Mittwoch, 6. November, in das Dreikönigsheim Burk zu einen Vortrag zum Thema "Schmerz lass nach" ein. Der Referent Manfred Just wird dabei die Selbsthilfe bei Wirbelsäul...