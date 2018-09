Vortrag zum Thema Osteoporose

Prof. Dr. med. Franz Jakob, Internist, Diabetologe, Endokrinologe und Osteologe, kommt am Mittwoch, 19. September, zu einer Vortragsveranstaltung nach Bad Kissingen. Er ist Chefarzt am König-Ludwig-Haus in Würzburg und eine Kapazität auf dem Gebiet der Knochenforschung. Er wird der Osteoporose-Selbsthilfegruppe über

neueste Forschungsergebnisse und Behandlungsmöglichkeiten berichten und sein Wissen den Betroffenen anschaulich und in verständlicher Form vermitteln. Er steht auch für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr im Großen Saal des Parkwohnstiftes. Zuerst werden zwei Mitarbeiter des Roten Kreuzes über das Thema Hausnotruf und die "Rote Dose" referieren. Der Eintritt ist frei. Die Trockengymnastik in der Frankenparkklinik entfällt an diesem Tag. sek