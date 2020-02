Vortrag zum Thema Organspende

Die Bereitschaft, Organe zu spenden, ist in Deutschland eingebrochen. Das Vertrauen in eine gerechte Verteilung der Spenderorgane ist geschwunden. Aber auch andere Fragen lassen Menschen zögern, sich für eine Organspende zu entscheiden. Die Referenten Orfeas Liangos, Facharzt für Nephrologie, und Susanne Thorwart, Pfarrerin und Klinikseelsorgerin, greifen auf Einladung des Evangelischen Bildungswerkes am Donnerstag, 6. Februar, das Thema "Organspende" auf. Vortragsbeginn ist um 19 Uhr im "Haus Contakt". Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist nicht erforderlich. red