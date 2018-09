Vortrag zum Thema Knieprothese

Dr. Thomas Janssen, Orthopäde und Sportmediziner, informiert beim Bayerischen Roten Kreuz im BRK-Haus "mehr LEBEN" Am Steingraben 6, am Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr über Kniebeschwerden, von der konservativen Therapie über die Knieprothese bis zum Reha-Aufenthalt. Er zeigt auf, welche Arten von Therapien es gibt und wann Gelenkersatz notwendig ist. Er erklärt auch die Unterschiede zwischen den Prothesentypen. Nach dem Vortrag steht er für Fragen zur Verfügung. Wer am Vortrag teilnehmen möchte, meldet sich bis 18. September unter Tel.: 0971/727 22 02. Die Teilnahme ist kostenlos, ein barrierefreies Umfeld ist vorhanden. sek