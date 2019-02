Chapter Obermain - "Christen im Beruf" laden am Freitag, 1. März, um 19.15 Uhr zu einem Vortragsabend ins Hotel "Fränkischer Hof" nach Baiersdorf ein. Dabei wird Markus Söllner zum Thema "Gott macht alles neu" sprechen. Söllner, geboren 1967, lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern in Goldkronach. In der Finanzbranche selbstständig wurde er 2007 zu einer Chapter-Veranstaltung von "Christen im Beruf" eingeladen. Trotz hoher Finanzkompetenz und reicher Erfahrung blieb ihm ein massiver finanzieller Einbruch nicht erspart. Lebensziele wie Anerkennung, Karriere, Erfolg und Reichtum, nach denen er strebte, zerbrachen ebenfalls. Wie Markus Söllner diese Zeit durchlebte, was ihm half, wird er den Zuhörern an diesem Abend berichten. red