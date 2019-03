Vortrag zum Thema "Erben oder Vererben"

Die VHS bietet am Donnerstag, 15. März, von 19 bis 20.30 Uhr in der Schule folgenden Vortrag mit Notar Fackelmann an: "Erben oder Vererben - Testament und Erbvertrag". Um Sicherheit für die Angehörigen zu erreichen und Konflikte von vornherein auszuschließen, ist eine Regelung der Erbfolge durch Testament, Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament sinnvoll. Am Samstag, 16. März, findet in der Schule von 9 bis 12.45 Uhr ein zusätzlicher Kurs "Wir backen ausgezogene Krapfen" statt. Schürze, Geschirrtuch und ein flacher Karton für die gebackenen Krapfen sind mitzubringen. Anmeldungen online unter www.vhs-lif.de oder bei der Hauptstellenleiterin Jutta Hellmuth telefonisch (09573/6951) oder per E-Mail an juttahellmuth@hotmail.com. red