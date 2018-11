Vortrag zum Thema Diabetes

Noch im letzten Jahrhundert kannte man den Diabetes mellitus meist nur als "Alterszucker". Doch die Krankheit greift in allen Altersstufen um sich. In den vergangenen Jahren wurden aber neue Therapiekonzepte und Medikamente zur Behandlung des Diabetes mellitus entwickelt. Der Lions Club Hammelburg-Trimburg-Saaletal lädt zu einem Vortrag mit Dr. Franz Ruderich, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie. Am Freitag, 23. November, erläutert Ruderich Ursachen und Formen des Diabetes mellitus. Er stellt Therapien und Präventionsmöglichkeiten vor. Beginn ist um 19.30 Uhr im Hotel Ullrich in Elfershausen. sek