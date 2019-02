Dr. med. Hans-Joachim Müller, Ärztlicher Direktor und Chefarzt Innere Medizin, Facharzt für Nephrologie, Notfallmedizin und Hypertensiologe DHL, hält am Mittwoch, 20. Februar, um 18 Uhr in der Capio Franz von Prümmer-Klinik einen öffentlichen Vortrag zum Thema "Bluthochdruck und Alter". Fragestellungen werden für medizinische Laien verständlich beantwortet. Der Referent geht im Anschluss an den Vortrag gerne auf die Fragen von Besuchern ein. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Tel.: 09741/8980 ist erwünscht. sek