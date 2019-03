Das BBV-Bildungswerk Bad Kissingen bietet am Mittwoch, 3. April, 14 Uhr, einen Vortrag zum Thema "Blut im Urin - Was steckt dahinter?" im Kursaal in Bad Bocklet an. Für den BBV Ortsverband nehmen in Großwenkheim Meta Pfennig (Tel. 09766/720) und Silvia Mohr (Tel. 09766/548), in Kleinwenkheim Ursula Fiedler (Tel. 09766/742) und in Seubrigshausen Martina Appel (Tel. 09766/1331) die Anmeldungen entgegen. sek