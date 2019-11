Vortrag zum Thema " Aas im Wald"

Die ökologische Station der Universität Würzburg, die in Fabrikschleichach untergebracht ist, und der Forstbetrieb Ebrach laden zum öffentlichen Vortrag "Aas im Wald - eine vergessene Ressource für biologische Vielfalt" ein. In den letzten drei Jahrzehnten ist das Bewusstsein in der Bevölkerung gestiegen, dass totes Holz im Wald nicht einfach eine verschwendete Ressource, sondern Lebensraum vieler Arten und ein wichtiger Bestandteil in Waldökosystemen ist. Ganz ähnlich ist die Situation bei Tierkadavern. Auch sie stellen eine wichtige Ressource nicht nur für Kolkraben und Füchse, sondern für unzählige Insekten, Pilze und Bakterien dar. In den hiesigen Landschaften werden tote Tiere aber in der Regel umgehend beseitigt. Der Aas-Ökologe Christian von Hörmann gibt am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr eine Einführung in die weitgehend unbekannte Welt. Der Vortrag findet im Café Ton in Fabrikschleichach in der Gemeinde Rauhenebrach statt. Der Eintritt ist frei. Das Café Ton befindet sich genau gegenüber der ökologischen Station der Uni Würzburg (altes Forsthaus). red