Vortrag zum Reha-Tag

Der Deutsche Reha-Tag ist ein Zusammenschluss von Leistungserbringern der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation und findet immer im September statt. Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen zeigen an diesem Tag die Kompetenz und Leistung auf, wie chronisch erkrankte und behinderte Menschen dabei unterstützt werden können, am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzuhaben. Die Verantwortung im Bereich der medizinischen Prävention hat einen zusätzlichen Stellenwert. Ziel ist es die Bedeutung von Rehabilitation im Gesundheitswesen deutlich zu machen. Die Rehaklinik Am Kurpark lädt alle Interessierten ein, sich am Samstag, 22. September, in der Zeit von 10.15 bis 11.45 Uhr, im Vortragsraum Casino der Klinik, näher mit dem diesjährigen Leitgedanken "Reha und Arbeit" zu beschäftigen. Es referiert Physiotherapeutin Sylvia Poppe. red