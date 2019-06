Der Klimawandel findet überall statt - auch in der Rhön. In der Reihe "In der Rhön, für die Rhön" lädt die Bayerische Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön am Donnerstag, 27. Juni, zu einem Vortrag zum Thema "Wie wir dem Klimawandel begegnen können" ins Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge in Oberbach ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. sek