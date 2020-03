Vortrag zum Frauentag

Die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Forchheim weist darauf hin, dass anlässlich des Internationalen Frauentags zusammen mit den Frauenverbänden und -organisationen (Awo, DGB, GEW, KAB, VdK, Verdi, Frauen-Union, SPD, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen) und in Kooperation mit der Stadtbücherei Forchheim der Vortrag "Frieden und Frauenrechte - gestern und heute" am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Forchheim, Spitalstraße 3, stattfindet. Der Kartenvorverkauf läuft über die Infotheke des Landratsamtes Forchheim sowie über die Stadtbücherei Forchheim. Für diesen Vortrag konnte Doris A. Zimmermann, Sozialwissenschaftlerin und Historikerin aus Bad Staffelstein, gewonnen werden. In ihrem informativen, aber gleichzeitig unterhaltsamen Vortrag nimmt die Referentin die Anwesenden mit auf einen Streifzug durch die Entwicklung der Frauenrechte im 20. Jahrhundert. red