Vortrag zum Flächenschutz

Am Donnerstag, 14. November, lädt die Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz zum Vortrag "Betonflut eindämmen - Flächenschutz auch im Landkreis Lichtenfels" ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Nebenraum der "Scheffelklause" in der Viktor-von-Scheffel-Straße 3 in Lichtenfels. Dabei geht es auch um den umstrittenen Hallenneubau bei Grundfeld red