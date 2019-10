Die Volkshochschule Hammelburg bietet am Dienstag, 22. Oktober, einen PowerPoint-Vortrag mit Apotheker Friedhelm Dittmar zum Thema "Natur- und Umweltaktivitäten - wo können Laien sich einbringen?" in der Alten Volksschule in Hammelburg an. Beginn ist um 20 Uhr. Die Veranstaltung findet in jedem Fall statt und ist für Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. sek