Vortrag zu "Morbus Alzheimer"

Dr. Dr. Gosbert Weth, Internist, Geriater, Diplomchemiker und Buchautor ist in Bad Kissingen in seiner eigenen Praxis tätig. Seine Erfahrungen über neue naturwissenschaftliche Ergebnisse mit der Erkrankung " Morbus Alzheimer" hat er in einem Buch zusammengefasst. Am Samstag 7. März, referiert er über dieses Thema in Aura in der Festhalle. Beginn ist um 11 Uhr. Anmeldungen zur Veranstaltung unter Tel. 0151/591 028 21. sek