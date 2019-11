Pfarrer i.R. Heinz-Josef Löckmann wird am heutigen Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Pfarrzentrum am Melchior-Otto-Platz in Kronach einen Vortrag zu Matthias Kaiser halten. Unter dem Thema "Ich habe den Sprung ins Ungewisse gewagt" spricht er über das Leben und Wirken des gebürtigen Kronachers. Am Freitag, 29. November, um 18 Uhr wird Erzbischof Ludwig Schick im Rahmes eines Gottesdienstes auch die Gedenktafel segnen, die in der Stadtpfarrkirche angebracht wurde. red